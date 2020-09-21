Шувалов: Губернатор Радаев был примером в части ношения маски

Валерий Радаев

На брифинге в Минздраве Саратовской области журналисты поинтересовались, будут ли изолированы все люди, которые контактировали с губернатором Радаевым. Напомним, глава региона в субботу сообщил, что у него диагностирован коронавирус.

- Вопрос изоляции контактных лиц касается Роспотребнадзора. Я скажу в отношении губернатора — с самого первого дня, когда ввели обязательный масочный режим, он всегда был примером, как себя нужно вести в этом отношении. Но мы всегда говорили, что это не дает 100% гарантии от заражения, к сожалению.

Шувалов также заметил, что есть еще один случай заражения коронавирусом среди сотрудников Минздрава.

- Те, кто заболел или дома, или в стационаре. Тяжелых нет. Самочувствие нормальное и рабочее, — сказал Шувалов.

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