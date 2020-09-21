Шувалов: «Скорые» работают с большой нагрузкой, есть нехватка медперсонала

Сегодня, 21 сентября, на брифинге в Минздраве Саратовской области замминистра здравоохранения Станислав Шувалов рассказал о нехватке бригад скорой помощи.

- Она не связана с автомобилями или дефицитом водителей. Сейчас из нормы в 80 бригад работают порядка 50. Это всегда возникает в период подъема заболеваний. «Скорая» трудится с большой нагрузкой, работу будут оптимизировать, — отметил Шувалов.

По его словам, министерство отработало ряд обращений в связи с некачественной медпомощью. Все вызовы оказались необоснованными.

Шувалов обратил внимание горожан, что больные коронавирусом должны обращаться за помощью в поликлинику, если инфекция протекает не в тяжелой форме.

- Если на каждого нетяжелого больного будет выезжать «скорая», то ее ресурсы будут тратиться, — подчеркнул чиновник.

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