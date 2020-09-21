К набережной Саратова причалил теплоход уровня пятизвездочного отеля

Четырехпалубный теплоход - новинка сезона на Волге.

К набережной Саратова 21 сентября причалил теплоход «Мустай Карим». Как сообщается в открытых источниках, судно по сути является плавучим пятизвездочным отелем и позиционируется, как новейший продукт на российском рынке речных круизов.

Четырехпалубный лайнер оснащен высокотехнологичным навигационным оборудованием и способен развивать скорость до 22,5 км/ч. Длина судна — 141 метр, ширина — 16,82 метра, осадка — 3 метра. Количество посадочных мест — 329.

Спроектировали и построили теплоход в Нижнем Новгороде. Спуск на воду состоялся 11 сентября 2019 года.