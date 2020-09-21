Увязший в озере под Саратовом лось утонул

В Хвалынском районе Саратовской области утонул увязший в топи лось.

Озеро рядом с селом Подлесное — единственное в округе. Сюда приходят животные на водопой.

Как сообщает «Балаковский репортер», в последнее время, после того как фермер Чикобава начал использовать воду из озера для полива садов, водоем обмелел.

Теперь приходящие сюда животные входят в воду, застревают в топи и с трудом выбираются обратно.

На помощь лосю вызвали МЧС. Прибывшие специалисты не успели его спасти. Пытаясь вылезти на берег, сохатый истратил много сил и утонул.

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