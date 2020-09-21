На дистанционном обучении из-за коронавируса в Саратовской области — более полутысячи детей

В Саратовской области из-за коронавируса на сегодня, 21 сентября, остаются закрытыми пять школ.

- Закрыты 25 классов в 20 общеобразовательных организациях. Несколько вернулись к прежнему режиму, — сообщила замминистра образования области Ирина Чинаева.

Всего на дистанционном обучении сейчас находятся 585 детей, из них заболели 16.

- Количество учащихся на самоизоляции не превышает 0,5% от всех. В образовательных учреждениях проводятся меры профилактики, — уточнила Чинаева.

На самоизоляции также находятся девять групп семи детсадов.

Пять закрытых из-за коронавируса школ: №14 в Вольске, школа в Федоровке, школа в Мироновке, в Балашове - школа №3 и школа в Логиновке. Все они закрыты из-за заражения педагогов.

В 20 школах закрыты классы:

№12 в Балаково,

гимназия №1 Балаково,

№ 6 в Вольске,

№1 в Ершове,

№2 в Ершове,

№2 в Красноармейске,

Школа в селе Преображенка в Пугачеве,

№13 Пугачев,

Школа им Маркса в Энгельсском районе,

Образовательный центр в Энгельсе,

школа-интернат в Балакове,

школа в поселке Модин Озинского района.

В Саратове закрыты классы в следующих школах:

№72

№108 гимназия

№3 лицей

№45

№5

№87 гимназия

№66

лицей математики и информатики.

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