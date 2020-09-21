На дистанционном обучении из-за коронавируса в Саратовской области — более полутысячи детей

В Саратовской области из-за коронавируса на сегодня, 21 сентября, остаются закрытыми пять школ.
- Закрыты 25 классов в 20 общеобразовательных организациях. Несколько вернулись к прежнему режиму, — сообщила замминистра образования области Ирина Чинаева.
Всего на дистанционном обучении сейчас находятся 585 детей, из них заболели 16.
- Количество учащихся на самоизоляции не превышает 0,5% от всех. В образовательных учреждениях проводятся меры профилактики, — уточнила Чинаева.
На самоизоляции также находятся девять групп семи детсадов.
Пять закрытых из-за коронавируса школ: №14 в Вольске, школа в Федоровке, школа в Мироновке, в Балашове - школа №3 и школа в Логиновке. Все они закрыты из-за заражения педагогов.
В 20 школах закрыты классы:
№12 в Балаково,
гимназия №1 Балаково,
№ 6 в Вольске,
№1 в Ершове,
№2 в Ершове,
№2 в Красноармейске,
Школа в селе Преображенка в Пугачеве,
№13 Пугачев,
Школа им Маркса в Энгельсском районе,
Образовательный центр в Энгельсе,
школа-интернат в Балакове,
школа в поселке Модин Озинского района.
В Саратове закрыты классы в следующих школах:
№72
№108 гимназия
№3 лицей
№45
№5
№87 гимназия
№66
лицей математики и информатики.
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