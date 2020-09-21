В Энгельсе мужчина пытался украсть с рабочего места запчастей на 130 тысяч рублей

В Энгельсе в покушении на кражу признали виновным 35-летнего ранее судимого местного жителя.

- В мае 2020 года мужчина, являясь работников одной из организаций, вечером приехал на машине к складу фирмы. Там он ранее похищенным ключом открыл ворота и похитил запасные детали к электростанкам на общую сумму свыше 130 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Однако его поймал очевидец и не дал скрыться с украденным.

Суд отправил мужчину на шесть месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства. Также его лишили водительских прав на полтора года.

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