Строительная фирма в Саратове задолжала сотрудникам миллион рублей зарплаты

В Кировском районе Саратова строительная фирма погасила долги по зарплате после прокурорского вмешательства.

- ООО «Строй-стиль» задолжало 28 сотрудникам оплату за июнь-июль 2020 года на сумму более 1 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ведомстве.

Руководителю фирмы внесли представление, предостережение и привлекли к административной ответственности.

После этого сотрудники организации получили свои деньги.

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