В Саратове задержан ломавший стены гаражей вор

Полиция Саратова задержала 33-летнего рецидивиста, подозреваемого в кражах из гаражей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, он действовал по одной и той же схеме — проламывал стены объектов и уносил имущество.

С заявлениями к правоохранителям обратились восемь жителей Заводского района.

Выяснилось, что мужчина тащил электроинструменты, аккумуляторы, цветной металл, деньги, посуду, автомобильные покрышки и многое другое. Самый крупный ущерб оценивается в 100 тыс. рублей.

Я увидел, что дверь гаража заперта на ключ, обошел строение и увидел лаз в стене. Преступление совершил подготовленный человек, мне 56 лет и было тяжело проникнуть в дыру, спустится, — рассказал один из потерпевших.

Задержанный признался, что раньше работал строителем, поэтому умеет ломом разбирать кирпичные кладки.

Он уже сидел в тюрьме и теперь на него завели очередное уголовное дело.

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