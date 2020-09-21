Под Саратовом женщина во время пьянки ударила сожителя ножом и осталась на свободе

В Аткарске осудили 38-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

- Ночью 23 июня 2020 года она пила спиртное с сожителем в квартире на Весенней. Они поругались, и во время ссоры женщина два раза ударила потерпевшего ножом в живот, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Суд принял во внимание наличие маленького ребенка, то, что гражданка раскаялась, помогала расследованию, и приговорил ее к трем годам условно с двухгодичным испытательным сроком.

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