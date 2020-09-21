Саратовские чиновники не думали о дизайне серых заборов на Московской

Монтаж серых заборов на Московской прокомментировал в паблике «Типичный Саратов» глава города Михаил Исаев.

Отметим, горожане назвали эти конструкции «серым бредом» и интересовались, зачем их установили, кто дизайнер.

Мэр пояснил, что в 2019 году Кировский суд обязал администрацию установить у надземных пешеходных переходов со светофорным регулированием ограждениями.

- Это все перекрестки по Московской. В рамках реализации программы развития дорожно-транспортного комплекса устанавливаются эти ограждения протяженностью более 1 км. В основу решения суда легла не очень хорошая статистика: люди не пользуются пешеходными переходами, переходят улицу в неположенных местах, в результате попадают под колеса машин, — сказал Исаев.

Он сообщил, что в данной ситуации об эстетике речь не шла.

- Определенный дизайн он не предусмотрен, но абсолютно точно учитываются единые обязательные технические характеристики и требования к исполнению, которые предусмотрены документами и гостами. Это вынужденная мера, — сообщил градоначальник.