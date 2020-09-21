Парня из Ершовского района подозревают в краже из дома на 4 тыс. рублей

В отношении 17-летнего жителя Ершовского района возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, парень подметил, что хозяева одного из частных домов в его селе не первый день отсутствуют.

Вечером 3 мая он выставил окно на веранде жилища и залез туда.

За несколько заходов исчезли шторы, тазы, бытовые приборы на общую сумму свыше 4 тыс. рублей.

В июле 2020 года хозяйка жилища вернулась, обнаружила пропажу и обратилась к правоохранителям.

Полиция установила личность злоумышленника.

Расследование набирает ход.

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