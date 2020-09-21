Саратовцы желают богачам на Некрасова смерти от куска железа

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Вчера, 20 сентября, анонимный саратовец рассказал в соцсетях об опасном для прохожих участке в Саратове.

Он написал, что с крыши элитного дома на улице Некрасова ветром сорвало кусок железа. Элемент свисает и в любой момент может рухнуть кому-то на голову.

- Пусть падает на один из припаркованных кроссоверов, — написал Роман Гусейнов.

- А давайте их раскулачим, чтобы нашу жизнь обезопасить! — поддержал Дмитрий Куликов.

- Ну... элитное это не лучшее, элитное — это то, что продают вам как элитное, — высказался Алексей Глыба.

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