Саратовцы желают богачам на Некрасова смерти от куска железа

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Вчера, 20 сентября, анонимный саратовец рассказал в соцсетях об опасном для прохожих участке в Саратове.
Он написал, что с крыши элитного дома на улице Некрасова ветром сорвало кусок железа. Элемент свисает и в любой момент может рухнуть кому-то на голову.
- Пусть падает на один из припаркованных кроссоверов, — написал Роман Гусейнов.
- А давайте их раскулачим, чтобы нашу жизнь обезопасить! — поддержал Дмитрий Куликов.
- Ну... элитное это не лучшее, элитное — это то, что продают вам как элитное, — высказался Алексей Глыба.
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