В Саратовской области свыше 264 тыс. жителей привились от гриппа

В Саратовской области более 264 тыс. человек или 10,82% от населения привились от гриппа.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора региона, в эпидсезон планируется защитить от ОРВИ не менее 60% местных жителей, в соответствии с Национальным календарем прививок не менее 75%.

На сегодняшний день используется вакцина с обновленным антигенным составом. В ее состав включены следующие штаммы вирусов гриппа: вирус, подобный штамму A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09, вирус, подобный штамму A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2), вирус, подобный штамму B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage). В состав четырехвалентной противогриппозной вакцины включены вышеуказанные три штамма вирусов гриппа, а также вирус, подобный штамму B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage), который присутствовал в аналогичной вакцине в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов.

Иммунизации подлежат дети с шести месяцев, школьники, учащиеся техникумов, колледжей, вузов, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные, взрослые старше 60 лет.

А также призывники, лица с хроническими заболеваниями — легких, сердечно-сосудистыми, метаболическими нарушениями и ожирением.

Для этого нужно прийти в поликлинику по месту жительства.

Напомним, в Саратов поступила первая партия вакцины от коронавируса фирмы Спутник V — 42 ампулы.

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