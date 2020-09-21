Следственный комитет приглашает следователей на работу в Саратове

СУ СКР по Саратовской области ищет кандидатов на должности следователей.

- Трудоустроиться могут граждане РФ с высшим юридическим образованием по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Обратиться по этому вопросу можно по адресу: Саратов, улица имени Е. Ф. Григорьева, 30, — сообщили «КП-Саратов» в региональном управлении.

Чтобы прийти в отдел кадров областного СК, нужно записаться по номеру 8 (8452) 74-14-60. Прием проходит по вторникам и пятницам с 15 до 17 часов.

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