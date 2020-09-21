Из горящей заброшки в Саратове госпитализировали надышавшегося мужчину

Найденного во время пожара на улице Чернышевского в Саратове мужчину госпитализировали.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области, человек, чья личность устанавливается, надышался угарным газом.

Напомним, сигнал о возгорании поступил в 23:48 19 сентября. На Чернышевского, 71 загорелся заброшенный двухэтажный дом.

Площадь пожара составила 220 кв. м. Его тушили пять пожарных расчетов.

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