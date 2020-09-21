Рецидивист обманом украл у юноши в Солнечном смартфон

В Солнечном поселке Саратова полиция раскрыла кражу смартфона.

- В отдел 12 сентября обратился 18-летний парень. У него с 01:00 до 01:30 в квартире на Тархова кто-то обманом похитил телефон Honor 8, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция возбудила дело и задержала 28-летнего жителя той же улицы. За его плечами уже девять уголовных дел. Он признался в этой краже и получил подписку о невыезде.

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