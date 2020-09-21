«Театральное Прихоперье» в 2020 году посетили 1,6 тыс. зрителей

В Балашове Саратовской области вчера, 20 сентября, завершился четвертый Всероссийский фестиваль «Театральное Прихоперье».

- За дни его проведения показали десять спектаклей, в которых участвовало более 220 человек. Их посетили 1,6 тыс. зрителей, — рассказали «КП-Саратов» в Минкультуры.

Все мероприятия проходили с соблюдением санитарных требований, чтобы не допустить распространения коронавируса.

На закрытии профильный министр области Татьяна Гаранина заявила, что отменить фестиваль было нельзя.

- Год назад все театры и гости отметили в календаре 12 сентября 2020 года. Пять месяцев люди жили в режиме самоизоляции и это привнесло в фестивальную жизнь особые ощущения, — подчеркнула Гаранина.

По ее словам, на «Театральное Прихоперье» приезжали зрители не только из Саратовской области, но и из Москвы и Санкт-Петербурга.

Фестиваль завершился премьерой Московского академического театра имени Маяковского «Дикарка».

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