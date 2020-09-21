Саратовцы остались недовольны коммунальными окопами на улицах перед отопсезоном

Саратов в окопах, коммунальщики ремонтируют сети, начнется ли вовремя отопительный сезон, задали вопрос мэру Михаилу Исаеву подписчики паблика «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Градоначальник в видеоответе пояснил, что на сегодняшний день созданы районный комиссии и городской штаб по и оценке готовности города к отопительному сезону.

- Проведены гидравлические испытания 750 км отопительных сетей. Подготовлены 211 котельных - это 97% от общего количества. Подготовлено 144 центральных тепловых пункта – 94% от общего количества, провели гидравлические испытания домовых систем более 4200 многоквартирных домов с центральным отоплением – это больше 99%. Подготовили также 2282 многоквартирных дома – это почти 100%, осталось 4 дома подготовить. Из 602 объектов социальной сферы провели гидравлические испытания на 600 – это составляет 99,7% от общего числа, - сообщил Исаев.

Он отметил, что подготовка к отопсезону идет по графику, также заменили теплоизоляцию на 40 километрах магистралей, отремонтировали 15 км тепловых сетей, технически перевооружили 7 участков тепломагистралей.

- На контроле все вскрышные работы. Все регламентные работы прописаны, утверждены. Мы планируем к 1 октября подойти к 100% готовности к отопительному сезону и мы с 1 числа начнем запускать систему, - отчитался мэр.

Напомним, губернатор Радаев поставил задачу дать тепло в дома к 1 октября.