В Вольске в движущейся «буханке» упала пассажирка

В Вольске Саратовской области вчера, 20 сентября, произошел инцидент с пассажиркой «буханки».
- В 15:30 у дома №1 по улице Львова Роща 54-летний водитель УАЗ-396295 на высокой скорости допустил падение 52-летней пассажирки, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Пострадавшая попала в больницу.
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