В Ртищевском районе горели две квартиры

В минувшую субботу, 19 сентября, в 15:53 восемь пожарных и три единицы техники выехали тушить трехквартирный деревянный дом на улице Мира в поселке Темп Ртищевского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, огонь уничтожил кровлю дома, повредил две квартиры.

Предположительно, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания электропроводки. Возгорание ликвидировали.

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