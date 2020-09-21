Три улицы в Саратове остались без воды

Сегодня, 21 сентября, без воды остался ряд улиц в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 20:00 придется подождать жителям Студеной улицы на участке от Ламповой до Строителей, до 19:00 — 1-й Садовой от Симбирской до Чапаева, Вольской от Зеленой до Соколовой.
Воду вернут, когда коммунальщики закончат работы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.