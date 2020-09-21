В Саратове полыхал «Магнит»

В субботу, 19 сентября, в 22:21 18 пожарных и пять единиц техники выехали тушить магазин «Магнит», расположенный на первом этаже шестиэтажного дома на Ульяновской улице в Саратове. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Вспыхнула обшивка торговой точки, огонь затронул балконы трех квартир.

Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Возгорание на площади 15 кв. м ликвидировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.