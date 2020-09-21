В сквере Расковой в Саратове установят шахматные и теннисные столы

Фото из Instagram
В парк Марины Расковой в Саратове для будущей установки привезли столы для тенниса и шахмат, лавочки, клумбы.
Фото из Instagram
- Жители Заводского района с нетерпением ждут открытия сквера, — фотографии с такой подписью опубликованы на странице Общественного совета по реконструкции сквера.
Фото из Instagram
Напомним, реконструкция парка ведется при поддержке Вячеслава Володина по просьбе местных жителей.
Фото из Instagram
Фото из Instagram
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