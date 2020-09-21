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В сквере Расковой в Саратове установят шахматные и теннисные столы

В парк завезены лавочки и клумбы
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Фото из Instagram

Фото из Instagram

В парк Марины Расковой в Саратове для будущей установки привезли столы для тенниса и шахмат, лавочки, клумбы.

Фото из Instagram

Фото из Instagram

- Жители Заводского района с нетерпением ждут открытия сквера, — фотографии с такой подписью опубликованы на странице Общественного совета по реконструкции сквера.

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Напомним, реконструкция парка ведется при поддержке Вячеслава Володина по просьбе местных жителей.

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

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