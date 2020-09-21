В Саратове энергетики не могут начать работы из-за припаркованного Renault

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Сегодня, 21 сентября, работам энергетиков в Саратове мешает припаркованный Renault.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», машина с номерами А113ЕМ 64 стоит на улице Лермонтова.

Владельца транспорта просят уехать, и если кто-то знает личность этого человека, то стоит сообщить на горячую линию (8452) 32-00-22.

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