В Саратове энергетики не могут начать работы из-за припаркованного Renault

.
Сегодня, 21 сентября, работам энергетиков в Саратове мешает припаркованный Renault.
Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», машина с номерами А113ЕМ 64 стоит на улице Лермонтова.
Владельца транспорта просят уехать, и если кто-то знает личность этого человека, то стоит сообщить на горячую линию (8452) 32-00-22.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.