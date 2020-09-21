В Пугачеве нашли мертвую пенсионерку с ушибленным лбом

Труп женщины нашел ее родственник
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Пугачеве Саратовской области нашли труп пенсионерки.
- По предварительным данным, вечером 19 сентября в надворной постройке частного дома обнаружено тело 67-летней женщины. Ее нашел родственник и вызвал медиков, которые констатировали смерть, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Следователи осмотрели место происшествия и организовали проверку. У гражданки на лбу есть ушибленная рана, выясняется, как она ее получила.
Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.
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