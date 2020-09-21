Саратовские спортсмены взяли золото и серебро на чемпионате России по прибрежной гребле

С 18 по 20 сентября в Крыму прошел чемпионат России по прибрежной гребле.

Двое саратовских спортсменов выиграли медали на этих соревнованиях.

В первый день регаты саратовская спортсменка Анна Сема (Коренкова) взяла золото в составе четверки с рулевым. Во второй день соревнований Алексей Чеперев в парной четверке с рулевым пришел вторым.

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