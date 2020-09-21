За сутки в Саратовской области выявили 102 случая коронавируса

В Саратовской области выявили еще 102 случая коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области за сутки выявили 102 случая коронавируса.

По данным на утро 21 сентября, общее количество зараженных составило 14 542, из них выздоровели — 9 691. За сутки выписали 35 человек.

В Саратове почти половина из всех заболевших за сутки — 50. В Балаковском и Энгельсском районах — по восемь человек, в Балашовском — пять. Еще в 16 районах — по трое и менее случаев коронавируса.

Из новых зараженных 56 — с пневмонией, 32 — с признаками ОРВИ, а у 14 COVID-19 протекает бессимптомно.

За сутки выявили двое инфицированных детей до 14 лет, одного в возрасте 15–17 лет, однако больше всего заболели люди старше 60 — 38 человек.

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