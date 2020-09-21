В квартире на Огородной нашли труп с переломанными ребрами

В квартире дома на улице Огородная в Заводском районе Саратова в субботу, 19 сентября, нашли труп 42-летнего мужчины.

- Судебно-медицинское исследование установило, что он скончался от тупой травмы груди и живота с переломами ребер и повреждением внутренних органов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Следователи возбудили дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и устанавливают обстоятельства случившегося. Полиция разыскивает преступника.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.