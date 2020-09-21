В Вольске разыскивают ушедшую из дома старушку

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В Вольске Саратовской области разыскивают 80-летнюю Раису Уханову (Ермакову).

- Пенсионерка ушла из дома 20 сентября и не вернулась, — сообщили в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

Приметы Раисы Федоровны: рост 166 см, нормальное телосложение, седые волосы со стрижкой каре, серые глаза.

На момент пропажи предположительно была одета в сиреневый плащ, серую вязаную кофту, красное платье в синий цветочек, коричневые капроновые колготки, черные туфли, бледно-розовый берет. С собой у нее была черная дамская сумка.

Если вы видели пенсионерку, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

Отряд также ищет волонтеров, для них есть автономные задачи. При этом обязательно наличие средств индивидуальной защиты, например, масок.

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