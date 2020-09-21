Володин высказался о реконструкции парков и создании рабочих мест в Саратове

В Саратове предстоит реконструкция нескольких парков и продолжение строительства набережной. Пляж на ней будет открыт уже к следующему купальному сезону. Об этом рассказал председатель ГД РФ Вячеслав Володин в своем Инстаграм.

- Первое: мы планируем довести участок набережной до 2-й Садовой с пляжем. Эта работа будет закончена в этом году, а пляж будет введен в эксплуатацию, как только можно будет купаться, но работы не остановятся, они продолжатся вниз по течению Волги, в сторону Заводского района. Набережная будет благоустраиваться от 2-й Садовой и дальше в сторону Юриша. Мы считаем, исходя из ваших обращений, правильным будет, чтобы как можно большая часть набережной Саратова была благоустроена, была доступна для жителей, — рассказал Володин.

По его словам, в течение месяца должны быть закончены работы по парку Марины Расковой. В дальнейших планах уже в этом году начать работы по проектированию и на будущий год начать работы по восстановлению примыкающего к парку стадиона «Торпедо».

- У нас с вами еще остается парк имени Юрия Алексеевича Гагарина. Этот парк требует восстановления. Работы по проекту завершены — необходимо порядка 100 млн рублей, чтобы его привести в порядок. Мы эту работу постараемся начать в этом году, а завершить на будущий год.

И еще об одном вопросе, который также считаю правильным, исходя из ваших обращений, взять на контроль и постараться решить. У нас с вами есть парк, который называется Детский парк Саратова. Мы знаем, в каком он состоянии. Поэтому в планах изучить этот вопрос детальнее, заказать проектную документацию, обсудить с вами, что там должно быть, в этом парке, учитывая, что его возможности позволяют создать комфортную среду для отдыха с детьми, для занятия спортом. Все это нам предстоит сделать в течение зимнего времени в плане проектной документации, а затем постараться летом начать работы, — заметил Володин.

Он также ответил на вопросы, заданные ему в Инстаграме подписчиками, о том, кому нужны парки, если жители уезжают из города и не создаются новые рабочие места.

- Мы должны понимать, что если в городе будет уютно, комфортно, люди не будут уезжать, а наоборот, в город будут возвращаться и в город будут приезжать для того, чтобы начинать новое дело, вкладывать инвестиции, создавать рабочие места. Эти вопросы обязательно нужно решать параллельно. Поэтому когда кто-то говорит: «А вот вы давайте создайте рабочие места». Параллельно созданию рабочих мест нужно создавать комфортные условия для жизни, и в этом случае точно будет результат. Кто пойдет инвестировать в город, где необустроенность, где люди уезжают и вопросы не решаются. Поэтому мы эти вопросы должны решать одномоментно, — заявил Вячеслав Володин.