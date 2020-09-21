Саратовские синоптики дали прогноз по снегопаду в сентябре

В Саратовской области на этой неделе возможны заморозки, сообщила «КП-Саратов» синоптик 1 категории отдела прогнозирования саратовского гидрометцентра Лариса Васильева.

Так, на минувшей неделе уже отмечалось понижение температуры до +2, +7, а местами до -1 градуса.

- Воздух уже прохладный и в ночные часы отмечаются заморозки и в воздухе и на поверхности почвы. Они не продолжительные но имеют место быть, - рассказала специалист гидрометцентра.

Что касается возможного снегопада, Лариса Васильева отметила что прогностические карты меняются каждые 6 часов, пока для его возникновения в сентябре нет климатических причин.

- Волны похолоданий и условия, при которых будут отмечаться отрицательные температуры, допустим, в утренние часы в воздухе и на поверхности почвы, такое у нас в сентябре может быть, но пока не больше, - заверила синоптик.