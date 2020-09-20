Саратовцев предупреждают о ночных морозах

Граждан предупреждают о непогоде при помощи СМС

В Саратовской области ближайшей ночью, 21 сентября, и утром ожидаются заморозки.

- Температура в пониженных местах на поверхности почвы и в воздухе опустится до 0…-2 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Посредством СМС граждан информируют также о ветре, порывы которого достигнут 15 м/с.

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