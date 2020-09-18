Двое парней под Саратовом избили подростка за отказ купить пиво

В Аркадаке осудили 20 и 27-летнего местных жителей. Их признали виновными в групповом разбое с применением насилия.

- Около трех часов ночи 4 апреля 2019 года двое приятелей не успели на электричку и заметили в здании вокзала 17-летнего парня, который ждал поезд в Саратов. Пьяные злоумышленники, желая самоутвердиться, потребовали от него купить им пива. Подросток отказал, сославшись на отсутствие денег. Тогда один из них ударил юношу кулаком по лицу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Потерпевший стал убегать от них, но не сумел: его настигли, избили руками и ногами, оттащили в проулок и забрали у подростка часы, телефон, деньги, куртку и рюкзак.

Затем старший из злоумышленников оторвал от забора штакетник и еще им ударил несовершеннолетнего по голове и телу.

После того как преступники ушли, подросток сумел пройти несколько километров до дома с тяжелыми травмами и без верхней одежды. Родственники вызвали ему скорую помощь и сообщили в полицию, которая отыскала злодеев.

Младший из задержанных признал свою вину, а старший раскаиваться не стал. Несмотря на это, осудили обоих: 27-летнему назначили четыре года, а 20-летнему — полтора. Оба будут отбывать сроки в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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