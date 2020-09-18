В Саратове два дня будут ловить нетрезвых водителей

В Саратове с 18 по 20 сентября пройдет рейд «Нетрезвый водитель», в городе усилят наряды инспекторов.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, за вождение подшофе можно получить штраф в 30 тыс. рублей или лишиться прав на срок до двух лет.
За повторное правонарушение грозит уголовная ответственность.
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