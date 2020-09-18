В Саратове два дня будут ловить нетрезвых водителей

В Саратове с 18 по 20 сентября пройдет рейд «Нетрезвый водитель», в городе усилят наряды инспекторов.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, за вождение подшофе можно получить штраф в 30 тыс. рублей или лишиться прав на срок до двух лет.

За повторное правонарушение грозит уголовная ответственность.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.