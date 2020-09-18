Саратовцев снова ожидает масштабное отключение воды

В Саратове с 1:00 23 сентября до 16:00 24 сентября пройдет масштабное отключение воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с работами коммунальщиков.

В зону отключения попал поселок Завокзальный, Октябрьский, 1 и 2-й Пролетарский, Станкостроителей, Комсомольский, Тепличный, Калашниково, Князевка, Шарковка, Крекинг, Воробьевка.

Также район стадиона «Локомотив» и Перинатальный центр Саратова (бывший роддом №3), Смирновское и Октябрьское ущелья, 1, 2, 3, 4-й Жилучастки, 8, 16, 20-й квартала, квадраты улиц: Аткарская, Степана Разина, Большая Садовая, Рабочая, еще Степана Разина, Рахова, Кутякова и Посадского, Соколовая, 247, частные дома на Большой Садовой, Чапаева, Зеленой, 1-й Садовой.

Кроме того, воды не будет в квадрате улиц Политехническая, Большая Садовая от 3-го Нижнего проезда до Кольцевого проезда, на Тракторной, железнодорожном и автовокзале, в районе СГТУ, микрорайоне «Радужный».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.