Прожженый рецидивист украл у пенсионерки металлическую трубу

Полиция Вольского района раскрыла кражу у 83-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 3 сентября неизвестные унесли со двора ее дома металлическую трубу длиной пять метров.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 38-летний рецидивист.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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