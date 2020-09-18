Прожженый рецидивист украл у пенсионерки металлическую трубу

Полиция Вольского района раскрыла кражу у 83-летней местной жительницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 3 сентября неизвестные унесли со двора ее дома металлическую трубу длиной пять метров.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 38-летний рецидивист.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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