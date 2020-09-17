Саратовцам разрешили ловить только полсотни раков в день

В Саратовской области во вторник, 15 сентября, разрешили ловить раков.

- У каждого человека должно быть не более трех раколовок, длина, ширина, высота и диаметр не должны превышать 80 см. В сутки один человек может поймать не более 50 раков, каждый должен быть крупнее 10 см, — сообщили «КП-Саратов» в региональном комитете охотхозяйства.

Как люди соблюдают правила сотрудники комитета, Россельхознадзор, рыбохрана и полиция проверили сегодня.

На рынке в Степном обнаружили более 11 кг раков неизвестного происхождения без документов. Виновников оштрафовали на 5 тыс. рублей, а речных обитателей утилизировали.

Подобные рейды будут продолжаться, а ловить нельзя будет с 30 ноября.

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