Чиновники отчитались о готовности Саратовской области к отопсезону

Саратовская область технически готова к отопсезону на 98%, рассказал 17 сентября на совещании с районными главами министр строительства и ЖКХ региона Павел Мигачев.

В 21-м районе завершили подготовку к зиме в полном объеме. Идет активная работа на объектах в Балаковском, Вольском, Петровском, Пугачевском, Советском, Татищевском, Хвалынском, Энгельсском районах.

На 100% готов к отопсезону жилфонд Воскресенского, Духовницкого, Ершовского, Ивантеевского, Перелюбского, Ровенского, Самойловского, Турковского МР и поселка Михайловский.

- К 1 октября все должны быть готовы к пуску отопления, как поручил губернатор Валерий Радаев. Исключительное внимание в связи с непростой эпидемиологической ситуацией социальным объектам: поликлиникам, детским садам, школам, — сказал министр в завершении совещания.