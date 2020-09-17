Мошенник продал место помощника саратовского депутата Госдумы Примакова

Евгений Примаков не ожидал таких "помощников" Фото: Александр Уриевский

Оборотистый 51-летний житель Саратова решил воспользоваться известной фамилией, чтобы подзаработать. Он в период с августа по октябрь 2019 года предлагал трудоустройство в качестве помощника депутата Госдумы Евгения Примакова, который был избран в парламент по одномандатному округу от Саратовской области.

Желающий получить эту должность заплатил ему 177 тысяч рублей, но, разумеется, остался ни с чем. Мошенник просто прикарманил деньги.

После задержания в ходе следствия он признал вину. Его уголовное дело, утвержденное прокурором, передано на рассмотрение во Фрунзенский районный суд. Мошеннику грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, Евгений Примаков уже перестал быть депутатом Госдумы от Саратова и перешел на работу в Россотрудничество летом 2020 года.