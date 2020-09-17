В Саратове приставы помогли трудоустроиться алиментщику, организовав ему обязательные работы

Судебные приставы в Ленинском районе Саратова долго разыскивали за долги по алиментам местного жителя. Он не платил положенные по закону суммы на содержание своей несовершеннолетней дочери. При этом не работал и на него не было записано никакого имущества.

В результате мужчину даже объявили в розыск. Вместе с полицейскими приставы задержали скрывавшегося от них должника. Суд решил назначить ему 20 часов обязательных работ. После этого мужчина осознал неизбежность выплат, устроился на работу и стал перечислять алименты вовремя, сообщили в региональной службе судебных приставов.