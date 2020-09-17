Владимир Путин поздравил музей Чернышевского в Саратове со 100-летием

Музей имени Н. Г. Чернышевского в Саратове Фото: Екатерина Семенова

Президент России Владимир Путин поздравил музей-усадьбу имени Н. Г. Чернышевского в Саратове со 100-летием.

В праздничной телеграмме глава государства подчеркнул, что музей по праву считается одной их важнейших достопримечательностей и признанным культурным, просветительским центром Саратова и всего Поволжья.

- Здесь проводится востребованная научная, исследовательская работа, воплощаются в жизнь выставочные, образовательные, информационные проекты, проходят литературные вечера, другие интересные мероприятия, — говорится в поздравлении президента.

Путин отметил, что кропотливый труд, направленный на сбережение нашего бесценного культурного, духовного наследия, достоин самого искреннего признания и пожелал успехов.

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