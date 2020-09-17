В Саратове без воды остались 11 улиц

Сегодня, 17 сентября, без воды остался ряд улиц Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключений попала улица Крылова от Гвардейской до Панфилова, Панфилова от Крылова до Победы, Усть-Курдюмская, 7а, Б, в, г, д, Шевыревская, 2 и 2а, Рабочая от Чапаева до Вольской, Огородная, 87 и 89, 7-я Нагорная, 22\28, Лебедева-Кумача от Блинова до Чемодурова, Антонова от Лебедева-Кумача до проспекта Строителей, Электронная от Лебедева-Кумача до Перспективной, проспект Строителей, 34–42.

Водоснабжение обещают вернуть до 20:00.

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