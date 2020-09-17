Из-за синяка на ноге полицейского житель Дергачей попал под статью

В отношении 46-летнего жителя Дергачевского района Саратовской области возбудили дело за применение насилия к полицейскому при исполнении.

- Следствие считает, что мужчина 16 августа позволил себе расслабиться по случаю выходного и целый день употреблял спиртное. Сожительница, сославшись на позднее время, попросила его прекратить, но он решил напасть на нее, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Тогда женщина вызвала полицию. Прибывший участковый попытался угомонить сельчанина, но услышал в ответ, что он волен вести себя в своем доме так, как ему захочется. Также мужчина ударил правоохранителя по ноге, из-за чего образовалась гематома.

Расследование продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.