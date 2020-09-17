В Саратовской области почти 2 тысячи детей учатся на дому из-за коронавируса

В Саратовской области остаются полностью закрытыми пять школ: в Вольске, Балашове, Федоровском, Питерском и Краснокутском районе. Там выявили по одному заразившемуся коронавирусом преподавателю.

- На дистанционное обучение перешли 1 281 ребенок и 126 педагогов, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона.

Также на домашнем обучении находятся 25 классов в 21 школе, а это — 596 учеников. Им пришлось уйти на самоизоляцию, так как у 21 ребенка и пяти педагогов выявили COVID-19.

Закрыли и группы в Краснокутском политехническом лицее, а это — 12 студентов. В том же районе по домам сидят 47 детей и шесть воспитателей детсада.

А вот в Новоузенском районе детсад возобновил работу после самоизоляции.

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