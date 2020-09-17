Убийца из Саратова попросил смягчить приговор

Отбывающему наказание в колонии в Пугачеве 32-летнему саратовцу отказались смягчать приговор.

- Заводской районный суд в 2012 году приговорил мужчину к 10,5 года лишения свободы за убийство и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Он подал ходатайство о смягчении неотбытой части срока, но выяснилось, что во время отбытия наказания заключенный зарекомендовал себя с отрицательной стороны, у него 11 дисциплинарных взысканий, некоторые — действующие.

Прокуратура подчеркнула, что мужчина не сформировал уважительное отношение к человечеству, нормам труда и правилам. В связи с этим оснований для смягчения приговора нет. Суд поддержал ведомство и отказал осужденному.