В Солнечном пожилой мужчина выпал из окна

В поселке Солнечный Саратова вчера, 16 сентября, из окна выпал 62-летний мужчина.
- Бригада «скорой» прибыла на место в 16:15 и констатировала смерть из-за травм, несовместимых с жизнью, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Трагедия произошла на улице Бардина.
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