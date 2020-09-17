В Солнечном пожилой мужчина выпал из окна

В поселке Солнечный Саратова вчера, 16 сентября, из окна выпал 62-летний мужчина.

- Бригада «скорой» прибыла на место в 16:15 и констатировала смерть из-за травм, несовместимых с жизнью, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Трагедия произошла на улице Бардина.

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