Сельчанин получил срок за спил семи деревьев

В Аткарском районе Саратовской области осудили 20-летнего жителя села Озерное. Его признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере.

- Парень в январе 2020 года на территории Озерного участкового лесничества без разрешения бензопилой спилил семь деревьев, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Он причинил государственному лесному фонду ущерб свыше 107 тыс. рублей.

Суд приговорил молодого человека к полугодовому условному сроку с испытательным сроком полтора года.

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