ОНФ провел рейд по благоустройству в Саратове: плитка у цирка шатается, полив газонов заливает лавочки

Плитка у цирка уложена недавно, но уже шатается Фото: Дарья Вострикова

Представители Общероссийского народного фронта провели рейд по благоустройству в Саратове. Одной из точек осмотра стала территория у цирка имени Братьев Никитиных.

Члены Общероссийского народного фронта отметили, что недавно уложенная плитка на площади у цирка шатается, сделана со сколами.

Председатель городского комитета по ЖКХ Наталия Даниленко пообещала, что после основных работ на аллее подрядчик устранит все недостатки.

Помимо прочего была отмечена необходимость исправлений в системе полива, потому что вода брызгает на лавочки.

Михаил Жуковский, сопредседатель регионального штаба ОНФ, также подчеркнул, что в туалет, который установлен возле Аллеи роз, надо обеспечить доступ для маломобильных групп. Это замечание также пообещали устранить.

- Здесь будет зона Wi-Fi, видеонаблюдение, памятник. Всего в сквере появятся три точки Wi-Fi, а еще площадка для выгула собак, — рассказала Наталия Даниленко о прилегающей к площади Кирова аллее.