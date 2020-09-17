Жителя Алгая отправили в колонию за угрозы ударить полицейского карнизом для штор

В Саратовской области вынесли приговор ранее судимому 39-летнему жителю села Александров-Гай. Его признали виновным в угрозе убийством и угрозе применения насилия к представителю власти.

- Около 23 часов 13 мая 2020 года пьяный мужчина стал предъявлять супруге надуманные претензии. Разойдясь не на шутку, он взял нож, схватил жену за волосы и стал угрожать, что ударит ее в шею. Это увидела их дочь и расплакалась. После этого злоумышленник отпустил жену и продолжил пить, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Испуганная женщина вызвала полицию. Увидев прибывших сотрудников, мужчина стал раскручивать удлинитель над головой, не давая к себе подойти. Затем он снял с окна карниз для штор и начал угрожать замначальника отдела полиции.

На следствии и в суде гражданин раскаялся. С учетом непогашенной судимости его приговорили к году и девяти месяцам колонии общего режима.

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