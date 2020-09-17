В Саратове от коронавируса умер мужчина

Как сообщили в областном Минздраве, в специализированном стационаре скончался 63-летний мужчина. Он поступил в больницу на десятый день заболевания в тяжелом состоянии в связи с выраженным поражением легочной ткани.

- Пациент сразу доставлен в реанимационное отделение, начата ИВЛ. Несмотря на проводимое комплексное интенсивное лечение состояние больного с отрицательной динамикой, нарастала дыхательная, сердечно-сосудистая, почечная недостаточности. Он провел 11 суток в стационаре, все это время — на ИВЛ. Из сопутствующих заболеваний у мужчины диагностированы ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, кардиомиопатия, хронический бронхит, хронический панкреатит, — уточнили «КП-Саратов» в Минздраве региона.

Общее число скончавшихся от коронавируса в Саратовской области достигло 89 человек.